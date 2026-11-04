Bobby Pulido da el salto de los escenarios al Congreso: gana elección en Texas con respaldo hispano

El cantante Bobby Pulido consiguió una victoria electoral en Texas al obtener el triunfo por el Distrito 15 para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde logró desplazar a la republicana Mónica de la Cruz, quien buscaba mantenerse en el cargo.

El artista, reconocido por su trayectoria en la música tejana y ganador en dos ocasiones del Grammy Latino, compitió como candidato del Partido Demócrata y alcanzó una ventaja del 60 por ciento, de acuerdo con los resultados electorales difundidos.

Su triunfo estuvo relacionado con el respaldo de una parte importante del electorado hispano, particularmente de la comunidad mexicanoestadounidense, cuyo descontento con las políticas migratorias y las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tuvo un papel relevante durante la contienda.

Impacto en la comunidad

El resultado también representa un cambio en el comportamiento electoral de este distrito fronterizo, donde Donald Trump había conseguido una victoria amplia durante las elecciones de 2024. En esta ocasión, el respaldo de los votantes latinos se reflejó en el resultado favorable para el candidato demócrata.

Bobby Pulido celebra su llegada al Congreso

Tras conocerse su victoria, Pulido compartió un mensaje de agradecimiento con las personas que respaldaron su candidatura y destacó la importancia de la participación de nuevas generaciones en la política.

"Esta noche hicimos historia", expresó el cantante durante su celebración, en la que también reconoció a quienes acudieron a las urnas.

Asimismo, señaló que existe una generación que anteriormente no participaba activamente en los procesos electorales y que, a partir de ahora, tendrá una mayor influencia en la elección de sus representantes.

Una campaña enfocada en la comunidad

Durante su recorrido electoral, el aspirante demócrata apostó por una estrategia alejada de las estructuras políticas tradicionales de Washington. Su propuesta se concentró en un discurso moderado, con énfasis en la participación y los intereses de las comunidades locales.

Entre los factores que marcaron la contienda estuvieron las inconformidades de sectores hispanos ante las medidas migratorias y las redadas realizadas por el ICE, temas que influyeron en el debate político de la región.

Con la derrota de Mónica de la Cruz, los republicanos pierden la representación del Distrito 15, mientras Bobby Pulido se prepara para pasar de su trayectoria musical a una nueva etapa dentro de la política estadounidense.