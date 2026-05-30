Tensión entre Cuba y EE.UU.: reunión militar en Guantánamo

LA HABANA (AP) — El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (Minfar) y el Comando Sur de Estados Unidos confirmaron este viernes la realización de una reunión militar de alto rango en la base naval de la Bahía de Guantánamo, en un encuentro pactado por acuerdo de ambas partes.

El diálogo estuvo encabezado por el general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de la institución militar cubana, y el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos.

A través de un comunicado emitido en redes sociales, el Minfar calificó el encuentro de positivo. Ambas delegaciones abordaron temas vinculados a la seguridad en el perímetro divisorio del enclave militar y acordaron mantener una comunicación constante entre los mandos de las dos naciones.

Por su parte, el Comando Sur estadounidense precisó que los altos mandos sostuvieron un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa. Las conversaciones incluyeron la seguridad del personal militar, el bienestar de sus familias y la preparación operativa, dialogando de manera directa con los oficiales asignados a la base.

El general Donovan aprovechó la jornada para realizar una evaluación presencial de la seguridad perimetral del complejo naval. El Comando Sur reiteró en su nota oficial que la estación de la Bahía de Guantánamo constituye un centro operativo y logístico vital que respalda los esfuerzos militares de Estados Unidos para contrarrestar las amenazas que afectan la seguridad, la estabilidad y la democracia en el hemisferio.

Contexto de la reunión

La histórica reunión se suscita bajo un contexto de máxima tensión en las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington. Actualmente, el gobierno estadounidense aplica un estricto bloqueo petrolero y diversas medidas de presión sobre la isla, bajo la exigencia de que se introduzcan reformas políticas y económicas.

La tensión bilateral incrementó de forma drástica en las últimas semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputara cargos de conspiración y homicidio contra el expresidente cubano Raúl Castro, derivados del derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano ocurrido en el año 1996.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido amenazas abiertas sobre tomar el control de Cuba, declarando que la isla caribeña podría convertirse en su próximo objetivo militar. A pesar de la retórica política y la presión ejercida por la Casa Blanca, los mandos militares de ambos países optaron por abrir este canal técnico para garantizar la estabilidad operativa en la zona fronteriza de Guantánamo.