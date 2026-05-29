VIDEO: Explota cohete de Blue Origin sacude Florida durante prueba en tierra

Un cohete New Glenn de Blue Origin explotó durante una prueba de encendido de motores en una plataforma de lanzamiento de Florida, generando una enorme bola de fuego visible desde varios kilómetros a la redonda y provocando que viviendas cercanas se sacudieran por la onda expansiva.

El incidente ocurrió en el Complejo de Lanzamiento 36 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. Tras la explosión, residentes de comunidades cercanas como Cabo Cañaveral y Cocoa Beach reportaron haber sentido vibraciones en sus hogares y recurrieron a las redes sociales para conocer lo sucedido.

La compañía espacial fundada por Jeff Bezos informó que la explosión se produjo durante una prueba de rutina de los motores del cohete y señaló que todo el personal fue localizado sin que se reportaran personas lesionadas.

Además, autoridades de emergencia indicaron que no existe riesgo para la población por vapores tóxicos u otros peligros derivados del incidente.

Detalles confirmados

En un breve comunicado difundido en la red social X, Blue Origin confirmó que se registró una “anomalía” durante la prueba y aseguró que proporcionará más información conforme avance la investigación sobre las causas del accidente.

El New Glenn es el cohete de gran capacidad desarrollado por la empresa para misiones espaciales, incluyendo futuros lanzamientos relacionados con proyectos lunares de la NASA. Sin embargo, la aeronave ya había enfrentado dificultades recientes, pues en abril fue suspendida temporalmente tras una falla de motor que provocó que un satélite fuera colocado en una órbita incorrecta.

Este vehículo espacial realizó su primer vuelo en 2025 desde Cabo Cañaveral y fue nombrado en honor a John Glenn, el primer estadounidense en completar una órbita alrededor de la Tierra.

Impacto en la comunidad

Las imágenes de la explosión se difundieron rápidamente en internet, donde usuarios compartieron fotografías y videos que mostraban el cielo iluminado por una intensa nube de fuego color naranja.