Roban $7,000 en muñecas Labubu en tienda de Los Ángeles

Una tienda de juguetes en Los Ángeles fue escenario de un insólito robo: un grupo de ladrones enmascarados sustrajo un lote de muñecas Labubu valuado en 7 mil dólares (alrededor de 130 mil pesos mexicanos).

El atraco ocurrió en la tienda One Stop Sales, donde los delincuentes forzaron la entrada, destrozaron parte del establecimiento y se llevaron todo el inventario de estas peculiares figuras coleccionables. El dueño del local compartió el video del robo en redes sociales, visiblemente afectado:

"Hoy nos robaron y se llevaron todo nuestro inventario. Destrozaron nuestra tienda, todavía estamos en shock... Ayúdanos a encontrar a estos ladrones", escribió.

El fenómeno de las Labubu

Las muñecas Labubu, diseñadas por el artista Kasing Lung desde 2015, se han convertido en un objeto de deseo entre coleccionistas de todo el mundo. Con su diseño único, orejas largas, sonrisa con dientes afilados y textura suave, cada pieza puede costar entre $900 y $1,500 pesos mexicanos, dependiendo de la edición y el vendedor.

Aunque parezca extraño, el robo de estas muñecas tiene sentido dentro del mundo del coleccionismo, donde algunas ediciones limitadas pueden alcanzar precios elevados en el mercado secundario.

Investigación en curso

La policía de Los Ángeles informó que ya fue recuperado el vehículo utilizado por los responsables del robo, y continúan las investigaciones para dar con su paradero.

Mientras tanto, la historia se ha vuelto viral en redes sociales, sorprendiendo a muchos por la naturaleza del botín: no joyas ni efectivo, sino juguetes de alta demanda.