Autor del tiroteo en Iglesia Católica de Minneapolis identificado como Robin Westman

MINNEÁPOLIS (28 de agosto de 2025) — La persona identificada como autora del tiroteo ocurrido miércoles en la Iglesia Católica de la Anunciación y escuela parroquial en Minneapolis fue Robin Westman, de 23 años, quien falleció por un disparo autoinfligido tras el ataque, según confirmaron autoridades.

El incidente dejó a dos niños—de 8 y 10 años—muertos y causó heridas a otras 17 personas durante la mañana de misa inaugural del ciclo escolar. El agresor abrió fuego usando un rifle, una escopeta y una pistola, todos legalmente adquiridos.

Las investigaciones revelaron que Westman había sido alumno de la escuela y era hijo de una excolaboradora, quien ocupó un cargo administrativo entre 2016 y 2021.

Antes del ataque, Westman publicó en YouTube un manifiesto que incluía imágenes de diarios escritos con símbolos en alfabeto cirílico y mensajes antisemitas, antirreligiosos y violentos plasmados en armas y municiones. Había referencias explícitas a masacres previas: Sandy Hook, Christchurch y Pittsburgh, entre otras.

El FBI investiga el hecho como un posible crimen de odio y terrorismo doméstico dirigido a feligreses católicos.

La tragedia generó una conmoción profunda en la comunidad. Decenas asistieron a vigilias con velas; el alcalde Jacob Frey criticó el ataque y pidió un compromiso real más allá de las oraciones.