Conmemoran 25 años de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York

NUEVA YORK — Estados Unidos conmemora este 11 de septiembre el vigésimo quinto aniversario de los atentados terroristas perpetrados en 2021 contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, el Pentágono en Virginia y la caída del vuelo 93 en Pensilvania, sucesos que transformaron la geopolítica global y la seguridad internacional.

Las ceremonias conmemorativas iniciaron con el tradicional pase de lista de las casi 3,000 víctimas fatales en el Monumento y Museo del 11-S en Manhattan, acompañado por los habituales minutos de silencio en coincidencia con los momentos en que los aviones impactaron las estructuras y se produjo el colapso de las edificaciones. Actos solemnes similares se desarrollaron en las dependencias del Departamento de Defensa en Washington D. C. y en el memorial de Shanksville.

Ceremonias conmemorativas del 11 de septiembre

La jornada de reflexión reúne a sobrevivientes, familiares de las víctimas, rescatistas y delegaciones gubernamentales para rendir homenaje a quienes perdieron la vida, así como a las miles de personas que desarrollaron enfermedades crónicas a consecuencia de las labores de rescate y limpieza en la denominada Zona Cero. El aniversario representa un hito de memoria histórica sobre el impacto social, normativo y diplomático de la tragedia a nivel mundial.