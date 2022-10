Rubí confiesa que se declara bisexual: "he tenido novias"

Como bien es sabido, durante su paso por ´La Academia´, Rubí Ibarra generó mucha polémica y dio mucho de qué hablar por sus presentaciones logrando llegar hasta el final del reality.

Sin embargo, ahora la joven ha vuelto a dar mucho de qué hablar después que sorprendiera a sus seguidores al hablar de sus preferencias sexuales por primera vez.

Todo se dio a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, en donde Rubí compartió un poco de su vida personal y respondió varias preguntas, entre estas si le gustaban las mujeres.

La joven aceptó que es bisexual y mencionó que incluso ha tenido novias:

"Veo que muchos me preguntan si me gustan las mujeres o no, y yo con esto les voy a decir las cosas porque siento que todavía no debí haber hablado de este tema, pero bueno. Sí he tenido una que otra noviecilla, pero, pues realmente han sido como tres".

Asimismo, indicó que, aunque es cierto que se siente atraída por mujeres, no es mucho de andar de noviera:

"Me han atraído chicas. No hablo mucho de mi vida sentimental ni nada de eso porque no soy mucho de andar de noviera, me da igual", agregó.

En tanto, la quinceañera más viral confesó que su familia no sabía cuáles son sus preferencias sexuales, por lo que quizá se enterarían con el live. Aunque indicó que no es un tema que le importe.

"Mi familia no lo sabe, solamente mi hermana, pero también es como que me da igual, o sea, la verdad no soy muy noviera, que tú digas muy noviera. Novios... he tenido más novios, pero me da igual, al final de cuentas unos que van, vienen", mencionó.