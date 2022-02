Rusia bombardea civiles ucranianos con armamento prohibido

Mediante un video se difundió el ataque aéreo en contra de una zona residencial civil en la cuidad de Járkov (Kharkiv), Ucrania.

La ciudad de Kharkiv es la segunda ciudad mas grande de Ucrania, según se señala, el armamento utilizado por fuerzas rusas son bombas de racimo, las cuales son proyectiles que al explotar se esparcen sobre una gran área, el cual es una arma prohibida.

La prohibición de las bombas de racimo es debido a que esta, por su naturaleza, no se lanzan con una intensión de dañar un objetivo en particular, si no la dañar un área grande, el uso de esta arma es considerado como un crimen de guerra.

"Se utiliza principalmente contra las tropas enemigas antes de una ofensiva. Utilizado contra civiles, no sólo es un crimen de guerra, sino que tiene un único objetivo: sembrar el terror y la alarma entre la población civil" señala el DailyMail.

El Ministro del Interior de Ucrania confirmo que hasta ahora se han contabilizado un total de 11 civiles muertos entre las ruinas. "Járkov. ¡Un ataque inmisericorde y sin sentido contra un barrio residencial con misiles! ¡Cadáveres destrozados en las calles!" escribió el ministro.