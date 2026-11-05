Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay: crisis financiera y juicio político

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia formal al cargo a través de un mensaje difundido en redes sociales. La decisión se produjo en medio de una severa crisis financiera desatada por la bancarrota de la entidad financiera Ueno Bank y ante la inminente votación de un juicio político en su contra dentro de la Cámara de Diputados.

La renuncia de Santiago Peña busca preservar la estabilidad política en Paraguay.

En su discurso, Peña manifestó que su dimisión busca preservar la estabilidad política, la paz social y las instituciones democráticas del país, además de pedir disculpas a la ciudadanía por la afectación a la confianza pública. La crisis institucional comenzó luego de que el Banco Central del Paraguay interviniera Ueno Bank al registrar un nivel de solvencia inferior al 50 % del mínimo legal requerido. La suspensión de operaciones dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y depósitos.

Ueno Bank colapsa y deja a tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas.

El colapso de la institución financiera desató protestas masivas en las calles de Asunción y aceleró los cuestionamientos políticos contra la administración federal. Diversos legisladores señalaron posibles conflictos de interés vinculados a la relación previa del mandatario con el grupo empresarial accionista del banco, así como irregularidades en el manejo de fondos públicos depositados en dicha entidad.

Pedro Alliana asumirá la presidencia de Paraguay tras la dimisión de Peña.

Tras la renuncia del jefe del Ejecutivo, el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la presidencia de Paraguay para completar el periodo constitucional correspondiente hasta el año 2028. Asimismo, a pesar del anuncio de la dimisión, se anticipa que las investigaciones y el análisis legislativo continuarán para determinar el deslinde de responsabilidades operativas y financieras en el sector bancario del país.