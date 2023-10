¡Se viene el MEGAPUENTE de noviembre! Conoce las fechas exactas

Noviembre es un mes emblemático en México, repleto de festividades representativas como el Día de Muertos y la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre. Tradicionalmente, estas fechas significativas son conmemoradas con días de descanso, brindando a trabajadores y estudiantes una pausa merecida de sus labores cotidianas.

Este año, el esperado ´megapuente´ será durante los días 18, 19 y 20 de noviembre. En particular, el 20 de noviembre es reconocido como día de descanso obligatorio a nivel nacional. Y hay buenas noticias para los estudiantes: la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha marcado el 17 de noviembre como día de descarga administrativa, lo que significa que podrán gozar de un descanso de cuatro días consecutivos.

Aunque muchas fechas se conmemoran con días de descanso obligatorios en el país, es esencial recordar que el Día de Muertos, pese a ser una de las tradiciones más entrañables de México, no se encuentra catalogado como día de descanso en la Ley Federal del Trabajo (LFT). No obstante, algunas empresas, por decisión propia, pueden otorgar este día a sus trabajadores. Por otro lado, aunque los estudiantes de la SEP podrán descansar el 2 de noviembre, al caer en jueves, no se considerará como un puente.

Mientras te preparas para estas fechas, no olvides los otros días de descanso obligatorios en México, que varían desde el inicio del año hasta fechas electorales, asegurando que todos tengan tiempo para relajarse, conmemorar y celebrar las tradiciones y momentos históricos del país.