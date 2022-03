Secuestrada por 4 meses: usa el cuaderno de su hijo para pedir ayuda

Una fémina denunció ser víctima de violencia de género, a través del cuaderno de su hijo en la ciudad de Godoy Cruz.

En una medida desesperada, la madre le envió un mensaje a la maestra del menor de edad, en el que pidió ayuda para que arrestaran a su pareja; el niño entró al centro educativo y entregó la libreta a su profesora, quien leyó detenidamente el mensaje que la mamá dejó para ella.

"Seño, sé que puedo contar con usted, necesito que me ayude cuando lea esta nota; por favor mande a la policía a mi casa, mi pareja me pega y no tengo celular", escribió la víctima.

Ante la petición, la docente resguardó al niño y alertó a las autoridades de la escuela, que activaron el protocolo de la Dirección General de Escuela y llevaron a cabo la denuncia a la policía.

Una vez que se procedió legalmente, un grupo de uniformados llegó a la vivienda de la mujer y la encontraron encerrada en el baño.

Según las fuentes policiales, la madre del pequeño aseguró haber sufrido maltrato físico y verbal, pues "hace 4 meses su pareja la mantenía incomunicada".