Abaten a Nasire Best tras agresión armada en Casa Blanca

Un intento de agresión armada en las inmediaciones de la Casa Blanca terminó este sábado con el sospechoso abatido por el Servicio Secreto y un peatón herido. El presidente Donald Trump, quien se encontraba dentro de la residencia oficial durante el altercado, resultó ileso.

El incidente comenzó minutos después de las 18:00 horas, cuando un joven de 21 años, identificado por la prensa local como Nasire Best, extrajo un arma de fuego de su maleta y comenzó a disparar cerca del perímetro de seguridad del complejo presidencial.

Los agentes del Servicio Secreto respondieron de inmediato abriendo fuego contra el agresor. Best, originario de Maryland, fue trasladado a un hospital cercano, donde más tarde se confirmó su muerte. De acuerdo con los primeros reportes, el atacante tenía un historial de problemas de salud mental y el Servicio Secreto ya lo tenía bajo la lupa por haber merodeado la zona en ocasiones anteriores.

Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, confirmó que ningún miembro del cuerpo de seguridad resultó herido, aunque un transeúnte sí fue alcanzado por las balas durante el fuego cruzado. Hasta el momento no se ha detallado la gravedad de sus lesiones.

"Escuchamos probablemente de 20 a 25 sonidos que parecían fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr", relató Reid Adrian, un turista canadiense que presenció el pánico en las calles de Washington.

La balacera tomó por sorpresa a los periodistas que se encontraban en el jardín norte del recinto. Corresponsales como Selina Wang, de ABC News, captaron el estruendo de las detonaciones en video mientras buscaban refugio en el suelo. Eventualmente, el personal de prensa fue evacuado hacia la sala de redacción de la Casa Blanca.

Poco después, elementos de la Guardia Nacional y la policía local bloquearon por completo el acceso al centro de la capital estadounidense para asegurar el perímetro.

Horas más tarde, el presidente Trump utilizó su plataforma Truth Social para agradecer la intervención de las fuerzas del orden, describiendo al atacante como un individuo con antecedentes violentos que parecía estar "obsesionado" con la sede del Ejecutivo.