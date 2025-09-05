Sheinbaum considera aranceles a países sin tratados comerciales

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno está considerando imponer aranceles a países con los que México no tiene tratado comercial, entre ellos China, como parte del llamado "Plan México". La mandataria adelantó la medida este jueves durante la conferencia matutina.

Aunque no detalló los productos o sectores afectados, Sheinbaum subrayó que esta medida no es nueva, sino la continuidad de una estrategia para fortalecer la industria nacional. Mencionó que ya se han aplicado barreras tributarias a empresas como Shein y Temu, y cuotas compensatorias al calzado chino.

La medida llega en medio de tensiones comerciales crecientes con Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha impuesto aranceles a sectores como el automotriz. En respuesta, México evalúa cerrar brechas en su balanza comercial, reducir dependencia externa y proteger a fabricantes locales.

Analistas señalan que entre los países que podrían verse afectados, además de China, están Corea del Sur, India, Taiwán, Tailandia, Filipinas, Rusia, Indonesia, Turquía, Hong Kong, Venezuela y Sudáfrica. Sin embargo, con algunos como Corea del Sur ya se negocian acuerdos comerciales, lo que podría excluirlos de cualquier medida futura.

Sheinbaum indicó que los detalles, incluidos los montos y sectores afectados, se anunciarán en su momento, probablemente en el marco del paquete presupuestario 2026, cuya entrega está prevista próximamente.