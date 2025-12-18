Donald Trump presenta logros económicos y ataca a inmigrantes en su discurso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció este jueves un discurso a la nación en el que trató de hacer un balance superlativo de su primer año de regreso al poder, exagerando sus logros en lo económico en un momento en el que los sondeos sitúan su popularidad en su nivel más bajo desde enero, principalmente debido al alto coste de la vida en el país.

Donald Trump abrió este miércoles el esperado discurso a la nación atacando a los inmigrantes y al sistema político que le precedió y aseguró que en unos pocos meses "hemos ido de lo peor a lo mejor", gracias a sus deportaciones y a 11 meses que han traído los mayores "cambios positivos" de la historia.

"Nuestro país era motivo de burla en todo el mundo, pero ya no se ríen. En los últimos 11 meses hemos logrado más cambios positivos en Washington que cualquier Administración en la historia de Estados Unidos. Nunca ha habido nada igual", dijo Trump en el arranque de su discurso de logros en la Casa Blanca.

"Hace un año nuestro país estaba muerto, estábamos muertos. Nuestro país estaba listo para fracasar. Ahora tenemos la nación más pujante del mundo y eso lo dicen todos los líderes con los que he hablado en los últimos cinco meses", declaró el mandatario.

Discurso de Trump: logros y críticas a la inmigración

En el mensaje desde la Sala de Recepciones Diplomáticas, Trump declaró que cuando asumió la Presidencia de EU heredó la peor inflación en 48 años, una frontera abierta y precios inalcanzables para millones de estadounidenses, siendo así el "hazmerreír del mundo".

El mandatario abrió el esperado discurso repitiendo muchas de las cosas que dice durante sus intervenciones públicas casi diarias: atacó a los inmigrantes y al Gobierno de su predecesor, Joe Biden, y aseguró que en unos pocos meses Estados Unidos ha "ido de lo peor a lo mejor" gracias a sus deportaciones, al cierre estricto de la frontera o al uso de los aranceles contra otros países.

Trump contrastó su política migratoria con la de la Administración anterior, a la que acusó de haber "inundado" ciudades y pueblos con inmigrantes en situación irregular y de haber liberado a delincuentes violentos que, dijo, pusieron en riesgo a personas inocentes.

Sin ningún tipo de pruebas, Trump aseguró que ha cerrado la frontera sur con México y que en siete meses no se registra el ingreso de ningún inmigrante ilegal.

Logros económicos y precios en descenso

Posteriormente, el republicano se enfocó en citar algunos de los logros económicos de su Administración asegurando que "los salarios están subiendo más rápido que la inflación" y que los precios de muchos servicios y productos se han reducido, mencionando ejemplos como: un "22 % en automóviles" y la gasolina en 2,50 dólares por galón.