Petróleo se dispara tras mensaje de Trump sobre conflicto en Irán

Los precios internacionales del petróleo registraron un fuerte incremento superior al 4 por ciento durante la jornada de este jueves en Asia, luego del discurso ofrecido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la guerra en Irán.

El barril de crudo Brent del mar del Norte avanzó 4.87 por ciento, alcanzando los 106.09 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió 4.27 por ciento, situándose en 104.31 dólares.

¿Qué declaró Donald Trump sobre Irán?

El repunte en los precios se dio tras las declaraciones del mandatario estadounidense, quien aseguró que el conflicto en Irán estaría cerca de concluir, aunque advirtió que se avecinan acciones "extremadamente duras" en las próximas semanas. Asimismo, señaló que las conversaciones con Teherán continúan, lo que mantiene abierta la posibilidad de una salida diplomática.

Impacto en los mercados financieros

El impacto también se reflejó en los mercados financieros. Los futuros de las bolsas en Estados Unidos reportaron pérdidas superiores al 1 por ciento, con el Nasdaq cayendo 1.28 por ciento y el S&P 500 retrocediendo 1.03 por ciento.

En Asia, los principales indicadores mostraron retrocesos durante las primeras horas de operación. El Nikkei bajó 1.77 por ciento, el Kospi perdió 4.10 por ciento y el Hang Seng disminuyó 1.14 por ciento.

Consecuencias del conflicto en Medio Oriente

La volatilidad en los mercados refleja la incertidumbre generada por el panorama geopolítico y las posibles repercusiones económicas del conflicto en Medio Oriente.