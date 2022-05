'Tengo un pequeño secreto que quiero contarte. Estoy a punto de...'

El tirador de Texas de 18 años que mató a 19 niños y dos maestros envió un mensaje escalofriante a una chica al azar diciendo: 'Tengo un pequeño secreto que quiero contarte. Estoy apunto de...'

Salvador Ramos envió un chat privado de Instagram a la mujer de California que parecía insinuar el terror que infligiría en Robb Elementary en Uvalde.

El asesino enfermo le pidió que volviera a publicar fotos de dos de sus AR-15, así como una revista de municiones que compró la semana pasada.

También le envió una publicación inquietante a las 9:16 a.m. del martes, solo dos horas antes de que comenzara el ataque mortal, que decía: "Voy a salir".

Y cuando comenzó el tiroteo, se supo que él también la había etiquetado en una publicación destacada en su página con fotos de sus armas.

La niña inicialmente estaba confundida por los mensajes aparentemente aleatorios, que comenzaron el 12 de mayo, pero se comprometió con él porque dijo que estaba asustada.

Ella reaccionó con horror anoche cuando se enteró de la devastación que él había infligido a los niños pequeños en la comunidad unida de Texas.

Se cree que Ramos le disparó a su abuela antes de salir corriendo en un camión y chocarlo afuera de la escuela.

Luego se dice que el vicioso desertor de la escuela secundaria se apresuró a entrar en la escuela antes de disparar indiscriminadamente contra maestros y niños.

Informes horribles dijeron que se vio a los jóvenes tratando de salir por las ventanas en medio de la lluvia de balas.

Los mensajes de Ramos a la niña, que se cree que son de Los Ángeles, en Instagram del 12 de mayo pintaron una imagen de un monstruo retorcido que planea llevar a cabo un ataque.

Escribió desde su cuenta @sal8dor_: 'Vas a volver a publicar mis fotos de armas'. Ella respondió: '¿Qué tienen que ver tus armas conmigo?'

'Solo quería etiquetarte', dijo de vuelta. Luego, a las 5:43 am del martes, @salv8dor_ le envió un mensaje y le dijo: 'Estoy a punto'.

La niña preguntó 'sobre qué' a lo que él respondió: 'Te lo digo antes de las 11'. Dijo que le enviaría un mensaje de texto en una hora y la instó a responder.

"Tengo un pequeño secreto que quiero contarte", envió un mensaje con un emoji de carita sonriente cubriendo su boca. 'Agradece que te etiqueté', escribió.

Ella respondió: 'No, solo da miedo', y agregó: '¿Apenas te conozco y me etiquetas en una foto con algunas armas?'

Su último mensaje a las 9:16 am del martes fue 'Ima air out'. El tiroteo comenzó alrededor de las 11:32 a.m.

La mujer reaccionó con horror al enterarse de lo que había hecho. "Es un extraño, no sé nada de él, decidió etiquetarme en su publicación de armas", escribió.

"Lo siento mucho por las víctimas y sus familias. Realmente no sé qué decir".

Luego agregó: "La única razón por la que le respondí fue porque le tenía miedo. Ojalá me hubiera quedado despierta para al menos tratar de convencerlo de que no cometiera su crimen". No lo sabía.

Cuando un usuario de Instagram le preguntó si era su novia, ella respondió: 'No lo conozco y ni siquiera vivo en Texas'.

Ramos, nacido en Dakota del Norte pero que vivía en Uvalde, estudiaba en la escuela secundaria de Uvalde antes de encontrar trabajo en Wendy's.

Había comprado las armas que usó en el tiroteo legalmente cuando cumplió 18 años.

Según una nueva ley de Texas aprobada en septiembre, las personas de 18 a 21 años podían comprar armas si tenían una orden de protección, porque estaban en riesgo de violencia familiar, acoso, prostitución o tráfico sexual.

La ley también eliminó el requisito de un permiso para un arma de fuego. Los rifles ya estaban permitidos en Texas sin licencia.

Las redes sociales de Ramos estaban llenas de fotos de sus nuevas armas, que compró cuando cumplió 18 años, dijo el senador estatal Roland Gutiérrez.

La Escuela Primaria Robb, que tiene 600 alumnos matriculados, está ubicada en la ciudad de Uvalde, ciudad natal de Matthew McConaughey, 60 millas al este de la frontera con México y 80 millas al oeste de San Antonio.

Un amigo de la escuela de Ramos dijo que él también le envió las fotos de sus armas.

"Me enviaba mensajes aquí y allá, y hace cuatro días me envió una foto del AR que estaba usando... y una mochila llena de 5.56 cartuchos, probablemente como siete cartuchos", dijo el amigo a CNN .

'Yo estaba como, 'hermano, ¿por qué tienes esto?' y él dijo: 'No te preocupes por eso'.

'Él procedió a enviarme un mensaje de texto, 'Me veo muy diferente ahora. No me reconocerías —añadió.

El amigo dijo que los demás se burlaban de Ramos por la ropa que usaba y la situación financiera de su familia, y finalmente se lo vio menos en clase.

Abandonó en gran medida y aceptó el trabajo en Wendy's, donde sus compañeros de trabajo lo recuerdan como alguien tranquilo.

Adrian Mendes, gerente nocturno de Wendy's, dijo que Ramos 'se mantenía mayormente solo'.

'Se sentía como el tipo tranquilo, el que no dice mucho. Realmente no socializaba con los otros empleados", dijo Mendes a CNN.

'Simplemente trabajó, le pagaron y vino a buscar su cheque'.

Mendes dijo que no conocía bien a Ramos, ya estaba empleado cuando Mendes comenzó en febrero, y no lo veía la mayor parte del tiempo porque estaban en turnos diferentes.

Ramos trabajaba de 11 am a 4 pm o 5 pm, cinco días a la semana.