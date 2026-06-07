Donald Trump corta entrevista en Wisconsin tras cuestionamientos de Kristen Welker

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un tenso momento durante una entrevista en Wisconsin al dar por terminado el encuentro de forma abrupta, luego de que la presentadora de NBC News, Kristen Welker, lo presionara para presentar pruebas sobre sus denuncias de fraude electoral.

La tensión escaló cuando Welker cuestionó reiteradamente al mandatario sobre la falta de evidencias sólidas que respaldaran sus persistentes afirmaciones de irregularidades en los procesos electorales. Ante la insistencia de la periodista, Trump reaccionó con molestia, arremetiendo contra la postura de la cadena televisiva.

"Eres una cadena corrupta y unilateral. Dejémoslo aquí porque ya he tenido suficiente. Gracias, cariño", sentenció el mandatario antes de cortar la conversación.

A pesar de la súbita conclusión impuesta por Trump, Kristen Welker intentó mantener la línea del diálogo recordándole el esfuerzo logístico y la importancia del encuentro: "He viajado hasta Wisconsin para realizar esta entrevista", señaló la presentadora mientras el mandatario se retiraba y daba por concluido el intercambio.

Este nuevo choque se suma a la larga lista de confrontaciones entre Trump y los principales medios de comunicación estadounidenses, a los que frecuentemente califica de "sesgados". La interrupción de la entrevista ha generado un intenso debate en redes sociales y círculos políticos sobre los límites del cuestionamiento periodístico y la relación del mandatario con la prensa de su país.