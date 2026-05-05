Irán advierte a Trump sobre el estrecho de Ormuz: tensiones crecientes

Irán advierte a Estados Unidos que no se vea arrastrado de nuevo a la guerra, en un contexto de escalada de tensiones en torno al estrecho de Ormuz.

"Los sucesos de Ormuz dejan claro que no existe una solución militar a una crisis política", escribió el lunes el ministro de Asuntos Exteriores del régimen, Abbas Araghchi. "Mientras las conversaciones avanzan gracias al esfuerzo de Pakistán, Estados Unidos debería tener cuidado de no verse arrastrado de nuevo al atolladero por personas malintencionadas".

Araghchi también advirtió a los Emiratos Árabes Unidos —que, según se informa, fueron blanco de drones iraníes— y se burló de la iniciativa Proyecto Libertad del presidente Trump para guiar a los barcos a través del estrecho de Ormuz.

"El Proyecto Libertad es un Proyecto Punto Muerto", se burló. El lunes, las fuerzas estadounidenses hundieron siete pequeñas embarcaciones iraníes desplegadas para hostigar a los buques atrapados en el estrecho, mientras que Trump declaró a Fox News que el régimen clerical sería "borrado de la faz de la Tierra" si atacaba a barcos con bandera estadounidense.

"Tenemos más armas y municiones de mucha mayor calidad que antes", dijo Trump al corresponsal jefe de asuntos exteriores de Fox News, Trey Yingst.

"Tenemos el mejor equipo. Tenemos material por todo el mundo. Tenemos bases en todo el mundo. Todas están bien equipadas. Podemos usar todo eso, y lo haremos, si es necesario."

Trump afirmó que el régimen se ha vuelto más "maleable" en lo que respecta a las conversaciones de paz.

Dos destructores de la Armada estadounidense, el USS Truxtun y el USS Mason, lograron transitar por el estrecho a pesar de enfrentarse a una andanada de misiles iraníes, pequeñas embarcaciones y drones, según informaron funcionarios de defensa a CBS News.

Los destructores, apoyados por helicópteros Apache, no fueron alcanzados.

Los helicópteros MH-60 Sea Hawk, los helicópteros AH-64 Apache y los aviones de combate F-16 de la Armada de los Estados Unidos se encuentran entre los más de 100 aviones terrestres y marítimos que apoyan el Proyecto Libertad, que el Comando Central describe como una operación "defensiva".

Según Trump, Irán ha realizado "algunos disparos" contra buques, incluido un carguero surcoreano.

"¡Quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión!", sugirió Trump en una publicación de Truth Social.

Corea del Sur ha declarado posteriormente que "revisará cuidadosamente" su postura tras confirmar que el buque HMM Namu fue alcanzado.

La huelga provocó una explosión e incendio a bordo, pero Seúl aún no se ha comprometido a unirse a las fuerzas estadounidenses en el estrecho.

Trump afirmó que la Armada estadounidense guiaría a los barcos extranjeros a través del estrecho, según informó Axios, después de que un funcionario estadounidense declarara que los buques de guerra estarían "en las proximidades" si fuera necesario impedir que Irán atacara a los barcos mercantes.

Irán ha advertido que atacará a cualquier fuerza extranjera que se acerque o intente entrar en el estrecho.