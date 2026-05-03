Shakira arrasa en Copacabana: Concierto reunió a millones

La emblemática playa de Copacabana se transformó en el epicentro de un fenómeno global cuando Shakira se apoderó del escenario en el espectáculo más masivo de toda su trayectoria. Aunque las autoridades locales reportaron una asistencia de dos millones de personas, el equipo de la barranquillera estima que la cifra ascendió a los tres millones, superando la marca impuesta por Lady Gaga en 2025 y estableciendo un nuevo récord para cualquier artista de origen latino. Durante más de dos horas de pura adrenalina, la estrella colombiana recorrió tres décadas de legado musical en una noche que celebró la resiliencia femenina y su estrecho vínculo con el pueblo brasileño. El show comenzó con "La fuerte", pero fue con el remix de "Estoy aquí" que el público se entregó por completo, mientras la diva los saludaba en un fluido portugués, recordando con nostalgia cómo Brasil fue la nación que primero la abrazó cuando apenas tenía 18 años.

El repertorio fue una mezcla perfecta entre nostalgia y modernidad, transitando desde baladas rockeras como "Inevitable" hasta los ritmos urbanos de "TQG". Bajo el concepto de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira aprovechó el espacio para lanzar un poderoso mensaje de empoderamiento, asegurando que las mujeres se levantan más sabias de cada caída. La noche también estuvo marcada por colaboraciones de alto nivel; la aparición de Anitta para interpretar el estreno "Choka Choka" desató la locura colectiva, mientras que la participación de los legendarios Caetano Veloso y Maria Bethânia aportó una nota de profunda sensibilidad cultural con clásicos de la música brasileña. El cierre fue una explosión de energía con la presencia de Ivete Sangalo y una seguidilla de éxitos mundiales como "Hips Don't Lie" y "Waka Waka", dejando claro que el impacto de la colombiana trasciende fronteras y generaciones en un evento gratuito que ya es parte de la historia de la música.