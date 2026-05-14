DE MIEDO: Más de 1,700 personas permanecen confinadas en crucero en Francia por posible brote gastrointestinal

Más de 1,700 personas permanecen retenidas en un crucero atracado en Burdeos luego de que decenas de pasajeros y tripulantes presentaran síntomas relacionados con una enfermedad gastrointestinal que podría estar vinculada a un posible brote de norovirus.

La embarcación, identificada como Ambition, transporta actualmente a 1,187 pasajeros y 514 integrantes de la tripulación, de acuerdo con información de la compañía operadora Ambassador Cruise Line.

Según el reporte oficial, 48 pasajeros y un miembro de la tripulación han mostrado síntomas compatibles con una afección gastrointestinal, caracterizada principalmente por vómitos y diarrea. Tres pasajeros permanecen aislados en sus camarotes mientras se desarrollan las investigaciones sanitarias.

Las autoridades regionales de salud de Nueva Aquitania informaron que los desembarques fueron suspendidos como medida preventiva debido al riesgo de contagio. Un equipo médico fue enviado al barco para evaluar la situación y recolectar muestras que serán analizadas en el Hospital Universitario de Burdeos.

La compañía indicó que los protocolos de higiene y saneamiento fueron reforzados desde los primeros reportes de enfermedad. Entre las acciones implementadas se encuentran labores intensivas de limpieza y desinfección en áreas comunes, además de recomendaciones constantes sobre higiene de manos y monitoreo de síntomas.

El crucero inició su recorrido en Belfast el pasado 8 de mayo y posteriormente realizó una escala en Liverpool, donde se detectó un incremento en los casos reportados.

Por otro lado, la empresa confirmó que un pasajero de 92 años falleció a bordo el domingo. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no existe evidencia que relacione la muerte con el presunto brote gastrointestinal y que las autoridades forenses continúan investigando la causa del deceso.

Asimismo, las autoridades sanitarias descartaron, por ahora, cualquier vínculo entre esta situación y el brote de hantavirus reportado recientemente en otro crucero.