Trump llega a Pekín acompañado de Musk y líderes tecnológicos para negociar apertura china a la IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó este miércoles a Pekín para sostener una cumbre de dos días con el mandatario chino Xi Jinping, en una visita enfocada en comercio, tecnología y relaciones bilaterales.

Trump viajó acompañado por una delegación de empresarios y directivos tecnológicos, entre ellos Elon Musk y Jensen Huang, en medio de los intentos de compañías estadounidenses por ampliar su presencia en el mercado chino, especialmente en el sector de inteligencia artificial.

La cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping se centra en comercio y tecnología.

Antes del encuentro, el mandatario estadounidense adelantó que una de sus principales solicitudes a Xi Jinping será que China "abra" su mercado a las empresas de Estados Unidos. A través de Truth Social, Trump aseguró que buscará crear condiciones para que las firmas tecnológicas puedan operar con mayor libertad en territorio chino.

La visita representa el primer viaje de un presidente estadounidense a China en casi diez años y ocurre en un contexto marcado por tensiones comerciales y conflictos internacionales. Además de los temas económicos, ambas potencias discutirán asuntos sensibles como la guerra con Irán y la venta de armamento estadounidense a Taiwán.

Empresas como Nvidia buscan expandir su presencia en el mercado chino.

Entre las compañías interesadas en lograr avances destaca Nvidia, que enfrenta obstáculos regulatorios para comercializar en China sus chips de inteligencia artificial H200.

Mientras Trump llegaba a Pekín, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sostuvo reuniones previas con funcionarios chinos en Corea del Sur. Medios oficiales chinos calificaron los encuentros como "francos, profundos y constructivos".

La agenda del mandatario estadounidense contempla ceremonias oficiales en el Gran Salón del Pueblo, una visita al Templo del Cielo y un banquete de Estado organizado por el gobierno chino.

China rechaza las ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán.

En paralelo, China reiteró su rechazo a las ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán, tema que continúa generando tensiones diplomáticas entre ambas naciones. Actualmente, permanece pendiente la aprobación de un paquete militar valuado en 14 mil millones de dólares.