Tomas Allen se declara no culpable por intento de asesinato contra Trump

Cole Tomas Allen, señalado por las autoridades como responsable de un intento de asesinato contra el presidente Donald Trump durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca a finales de abril, se declaró no culpable de todos los cargos en su contra.

La declaración fue presentada este lunes a través de sus abogados, en un proceso judicial en el que el acusado enfrenta cuatro cargos penales federales, entre ellos intento de magnicidio, transporte interestatal de armas con fines delictivos, uso de arma de fuego durante la comisión de un crimen y agresión con arma de fuego contra un agente del Servicio Secreto.

Detalles del incidente

De acuerdo con la información del caso, Allen fue detenido portando varias armas y un cuchillo. Durante la audiencia no realizó declaraciones y compareció ante el tribunal con uniforme penitenciario y esposado de manos y pies.

Declaraciones de las autoridades

Autoridades federales han señalado que el acusado habría dicho a agentes del FBI que no esperaba sobrevivir al ataque. También se informó que intercambió disparos con un agente del Servicio Secreto durante los hechos ocurridos el 25 de abril.

Antecedentes del acusado

Previo al incidente, Allen, de 31 años, habría trabajado como maestro e ingeniero. Según las investigaciones, envió un mensaje a familiares en el que expresaba críticas hacia el presidente, aunque sin mencionarlo directamente. Una familiar del acusado declaró ante las autoridades que Allen había hecho comentarios considerados radicales, en los que aseguraba tener planes de "arreglar el mundo".