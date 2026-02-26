Trump vs. Robert De Niro: choque directo entre política y Hollywood que sacude a EE. UU.

En un nuevo episodio de una larga rivalidad mediática, el presidente Donald Trump y la estrella de cine Robert De Niro volvieron a protagonizar un tenso intercambio de declaraciones que refleja la creciente polarización social y política en Estados Unidos.

La chispa se encendió cuando el veterano actor de 82 años participó en el pódcast The Best People, donde no sólo criticó con dureza la gestión de Trump, sino que también hizo un llamado inusual para "deshacerse políticamente" del mandatario y movilizar a la ciudadanía de cara a las próximas elecciones legislativas. De Niro fue más allá al calificar a Trump como "el enemigo de este país" y advertir que, bajo su liderazgo, la nación podría continuar deteriorándose si los votantes no actúan.

El actor, conocido por su carrera legendaria en Hollywood, no se contuvo: durante el programa habló con emoción sobre sus preocupaciones por el rumbo político del país y urgió a la gente a unirse y resistir lo que él considera una amenaza para la democracia.

La respuesta de Trump fue fulminante y característicamente agresiva. A través de su red social favorita, Truth Social, el mandatario atacó a De Niro con calificativos duros, describiéndolo como "mentalmente inestable", "enfermo y demente", y cuestionando incluso su inteligencia. Trump también incluyó en su mensaje insultos hacia legisladoras demócratas que lo han confrontado recientemente, intensificando así la polémica.

El intercambio no solo destaca el choque de visiones políticas, sino también cómo figuras culturales pueden influir —y en ocasiones exacerbar— la discusión pública sobre liderazgo, patriotismo y el futuro de Estados Unidos. Este cruce va mucho más allá de dos personalidades. Refleja una tendencia más amplia donde el entretenimiento y la política se entrelazan, y donde las opiniones de celebridades son amplificadas por medios y redes sociales hasta convertirse en parte del debate nacional. La historia entre Trump y De Niro se remonta a muchos años y ya ha generado numerosos titulares, con ataques mutuos que no dejan indiferente a nadie.

Al mismo tiempo, la intensidad de los adjetivos utilizados —como "enfermo", "demente" o incluso "enemigo"— ponen en evidencia la fragilidad del diálogo político actual y cómo la retórica puede radicalizar posturas en ambos bandos.

Con las elecciones intermedias acercándose, las palabras de De Niro y la irritada reacción de Trump probablemente seguirán alimentando debates en redes, programas de opinión y campañas electorales. Para muchos analistas, este tipo de confrontaciones no solo moviliza a seguidores, sino que también puede profundizar divisiones ya existentes en la sociedad estadounidense.