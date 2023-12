The New York Times demanda a Microsoft y OpenAI

El emblemático diario estadunidense The New York Times demandó a OpenAI y Microsoft este miércoles, acusándolos de utilizar millones de artículos periodísticos sin permiso para ayudar a entrenar tecnologías de inteligencia artificial. El Times dijo que es la primera organización de medios importante de Estados Unidos en demandar a OpenAI y Microsoft, que crearon ChatGPT y otras plataformas de inteligencia artificial, por cuestiones de derechos de autor.

"Los demandados buscan aprovecharse de la enorme inversión del Times en su periodismo utilizándolo para crear productos sustitutivos sin permiso ni pago" a través de prompts, afirma la denuncia presentada en el tribunal federal de Manhattan.

El Times no busca una cantidad específica de indemnización por daños y perjuicios, pero dijo que cree que OpenAI y Microsoft han causado "miles de millones de dólares" por daños y perjuicios por copiar y utilizar ilegalmente sus obras. OpenAI y Microsoft no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Con la demanda, el The New York Times, uno de los grupos de prensa más respetados en Estados Unidos, optó por un abordaje más beligerante ante el repentino aumento de los chatbots de IA, en contraste con otros grupos mediáticos como el alemán Axel Springer o la agencia Associated Press (AP) que cerraron acuerdos de contenido con OpenAI.

EXCELSIOR