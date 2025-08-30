MINNEÁPOLIS — El fiscal federal interino de Minnesota, Joseph Thompson, afirmó que el autor del tiroteo en la escuela católica Annunciation "estaba lleno de odio" hacia una amplia variedad de grupos sociales, según reveló en conferencia de prensa el pasado jueves. Las investigaciones preliminares revelaron que el agresor, de 23 años, idolatraba a otros asesinos escolares. "Aunque parecía odiarnos a todos, había un grupo que admiraba: los atacantes escolares y asesinos seriales".

La Policía local, liderada por el jefe Brian O´Hara, detalló que el agresor, identificado como Robin Westman, una exalumna del centro que se suicidó luego del ataque, había planificado cuidadosamente su acción, bloqueando salidas antes de disparar contra los fieles y estudiantes presentes en la misa matutina. Durante su intervención, O´Hara indicó que los mensajes encontrados en redes y cuadernos describen una mente impregnada de odio, sin relación específica con la escuela o parroquia.

El saldo trágico del ataque fue de dos menores muertos, Fletcher Merkel, de 8 años, y Harper Moyski, de 10, mientras que 18 personas resultaron heridas, la mayoría niños, aunque las autoridades aseguran que todos los heridos tienen expectativa de sobrevivir.

Según declaraciones de Thomson, el agresor tenía "obsesión enfermiza" por otros tiradores masivos y su manifiesto revelaba un deseo deliberado de infligir el máximo terror y sufrimiento, especialmente hacia los más vulnerables: los niños.

Las autoridades también investigan si el acto fue un crimen de odio o un acto de terrorismo doméstico contra la comunidad católica del lugar.

En paralelo, los investigadores están revisando cuadernos, publicaciones en redes sociales y dos videos en YouTube publicados por Westman poco antes del ataque. En estas grabaciones se aprecian mensajes violento y nihilistas, garabatos de armas, y referencias a otros tiradores; además, en sus armas y cargadores estaban inscritos nombres de asesinos como Adam Lanza.

La tragedia ha generado una ola de llamados a adoptar medidas más estrictas sobre control de armas y salud mental. El alcalde Jacob Frey y el gobernador Tim Walz han sido contundentes: "No basta con pensamientos y oraciones", declaró Frey, quien también advirtió contra discursos de odio hacia la comunidad transgénero, a la cual pertenecía el agresor.