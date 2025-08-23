Investigación en curso tras volcamiento de autobús en Interestatal 90

PEMBROKE, Nueva York (AP) — Un trágico accidente en una carretera del estado de Nueva York ocurrió el viernes 22 de agosto, cuando un autobús turístico que regresaba de las cataratas del Niágara con destino a la ciudad de Nueva York volcó y cayó a una zanja sobre la Interestatal 90, dejando un saldo de cinco personas muertas y numerosos heridos, informaron autoridades estatales.

El incidente tuvo lugar alrededor del mediodía, cuando el conductor aparentemente perdió el control, ingresó al área de la mediana, realizó una corrección abrupta y volcó sobre el hombro sur de la vía. Aunque no hubo colisión con otros vehículos, el autobús se desvió y quedó al costado de la carretera.

Entre los fallecidos se confirmó que no había niños; todos eran adultos, de acuerdo con fuentes oficiales. Sin embargo, múltiples pasajeros resultaron gravemente heridos, sufriendo desde fracturas hasta traumatismos craneales, algunos fueron expulsados del vehículo debido a que no llevaban cinturón de seguridad, un factor que se considera clave en la gravedad de las lesiones.

El siniestro movilizó un amplio operativo de emergencia: más de 40 personas fueron trasladadas a hospitales regionales como el Erie County Medical Center, Strong Memorial, University of Rochester y Oishei Children´s Hospital. Varias víctimas requirieron cirugía y atención en unidades de cuidados intensivos.

Las familias de los pasajeros enfrentaron retos adicionales por el origen mayoritario de los afectados: muchos eran de India, China, Filipinas y Oriente Medio, lo que requirió la presencia de traductores en el lugar del accidente

Hasta ahora, las autoridades han descartado tanto un fallo mecánico como la ingesta de sustancias por parte del conductor. El manejo se atribuye a una distracción que desembocó en una corrección excesiva. El conductor sobrevivió y está colaborando con la investigación.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) ha enviado un equipo técnico al sitio para realizar una investigación detallada sobre las causas del accidente. Las autoridades locales y estatales mantienen la zona cerrada mientras siguen colaborando en los esfuerzos de rescate y atención médica.

La gobernadora Kathy Hochul expresó su consternación por el accidente y afirmó que su administración está trabajando en estrecha coordinación con la policía estatal y los servicios locales de emergencia para apoyar a los afectados