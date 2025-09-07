Presidente Trump advierte a Maduro tras incidentes con aviones venezolanos

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha aumentado de manera significativa, luego de que aviones militares venezolanos sobrevolaran por segunda vez en pocos días un buque de la Armada estadounidense en el mar Caribe. Ante estos incidentes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una fuerte advertencia al gobierno de Nicolás Maduro, afirmando que si estas aeronaves "ponen en peligro nuestra seguridad, serán derribadas".

Esta escalada se produce días después de que fuerzas estadounidenses atacaran un barco, presuntamente vinculado al narcotráfico y operado por una organización criminal, que transportaba drogas desde Venezuela, resultando en la muerte de once personas. En respuesta, Maduro calificó las acusaciones de Estados Unidos como falsas y aseguró que, a pesar de las diferencias, su país siempre ha estado abierto al diálogo, aunque exige respeto.

Al ser consultado sobre las posibles consecuencias de futuros sobrevuelos, el presidente Trump respondió de manera contundente, indicando que Venezuela enfrentaría "serios problemas". Mencionó además a su general, que lo acompañaba, que tenía la autoridad para tomar las medidas que considerara necesarias si la situación se complicaba. Esta postura se alinea con la intensificación de la lucha contra el narcotráfico en América Latina que Trump ha promovido desde su regreso al cargo.

Maduro, por su parte, ha acusado a Estados Unidos de intentar un "cambio de régimen mediante la amenaza militar". Las fuerzas armadas de EE. UU. han reforzado su presencia en el sur del Caribe, desplegando una flota naval que incluye ocho buques de guerra, aviones de vigilancia y un submarino de ataque, además del anuncio del envío de diez cazas F-35 a Puerto Rico.

Trump justificó este despliegue como una "medida contundente" en la lucha contra las drogas, un problema que, según él, está "matando a nuestra gente". Asimismo, ha redoblado la recompensa por la detención de Maduro a 50 millones de dólares, a quien acusa de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo.

El conflicto también ha puesto de relieve la compleja situación política interna de Venezuela, con la legitimidad del tercer mandato de Maduro en entredicho tras unas elecciones cuyos resultados detallados no fueron publicados, mientras que la oposición afirma que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el verdadero ganador. La Casa Blanca también ha señalado la supuesta presencia del Tren de Aragua, una organización designada como terrorista por EE. UU., en territorio venezolano.