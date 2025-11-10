Trump promete bono de 2 mil dólares para los estadounidenses financiado con aranceles

El presidente Donald Trump anunció que planea otorgar un bono de 2 mil dólares a la mayoría de los estadounidenses, argumentando que los fondos provendrán de los "billones de dólares" recaudados por los aranceles impuestos a otros países. Según el mandatario, esta medida permitirá además comenzar a reducir la deuda nacional de 37 billones de dólares.

A través de sus redes sociales, Trump celebró lo que describió como una "inversión récord en Estados Unidos", destacando el crecimiento de plantas y fábricas en el país. "Se pagará un dividendo de al menos 2 mil dólares por persona —sin incluir a quienes tienen ingresos altos—", afirmó el presidente en su mensaje.

Sin embargo, el llamado "dividendo arancelario" aún está lejos de concretarse. Para que la iniciativa se materialice, deberá ser aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado, en un contexto complicado por el cierre de gobierno que ya supera los 40 días.

Aunque Trump presentó la medida como una compensación directa para los ciudadanos, críticos señalan que los aranceles suelen trasladarse a los consumidores a través de precios más altos, lo que podría contradecir el supuesto beneficio económico.

Por ahora, no existe una fecha oficial para el posible pago del bono, y el proyecto sigue en su fase inicial de propuesta.