Tornado sin precedentes golpea Paraná, Brasil

Una furia de vientos sin igual, descrita como un tornado "sin precedentes" por las autoridades, ha causado una catástrofe masiva en el estado de Paraná, al sur de Brasil. El fenómeno meteorológico ha dejado un saldo preliminar de seis personas fallecidas y aproximadamente 750 heridos, según el balance proporcionado por el gobierno local.

El gobernador Ratinho Júnior calificó la situación como una "calamidad sin precedentes" en la historia de Paraná, reflejando la magnitud de los daños.

Devastación en Rio Bonito do Iguaçu

La ciudad de Rio Bonito do Iguaçu fue la más golpeada, donde se estima que los vientos pudieron haber superado los $250 km/h (155 mph), de acuerdo con el servicio meteorológico estatal (Simepar). La fuerza del tornado impactó cerca del 90% de las viviendas y edificaciones comerciales del municipio.

El gobernador señaló la destrucción casi total de la infraestructura, mencionando que "es improbable que alguna casa, o incluso algún edificio comercial, quede en pie. Vimos silos y gasolineras colapsando".

Las imágenes aéreas confirman la magnitud, mostrando techos arrancados y estructuras completamente reducidas a escombros.

Víctimas y Desaparecidos

Entre los seis decesos confirmados, cinco ocurrieron en Rio Bonito do Iguaçu (tres hombres de 49, 57, y 83 años; y dos mujeres de 47 y 14 años). La sexta víctima fue un hombre de 53 años en la cercana Guarapuava. Los equipos de rescate continúan sus labores, ya que una persona permanece desaparecida. La cifra de damnificados y el número de víctimas mortales podrían variar mientras se recolecta información completa.

Medidas de Emergencia y Alerta Meteorológica

Ante la crisis, se ha declarado el estado de calamidad pública en Paraná, una medida que facilita al gobierno movilizar recursos rápidamente y solicitar apoyo federal.

El ciclón que generó el tornado está asociado a un frente frío y, según el canal especializado Climatempo, se espera que el fenómeno se desplace por el mar hasta el domingo. Se pronostican rachas de viento superiores a $100 km/h en estados costeros como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Río de Janeiro y Espírito Santo.

Las autoridades mantienen la alerta máxima, instando a los ciudadanos de las zonas afectadas a evitar áreas abiertas y a tener extrema precaución ante el riesgo de caída de árboles, estructuras y líneas eléctricas.