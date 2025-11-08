VIDEO: Ejecutivo se desmaya frente a Trump durante conferencia en la Casa Blanca

Un inesperado momento se vivió en la Casa Blanca cuando, durante una conferencia sobre el costo de los medicamentos, un ejecutivo de una farmacéutica se desmayó frente al presidente Donald Trump. El episodio ocurrió en el Despacho Oval, sorprendiendo a los asistentes y a las cámaras que captaban el evento.

Según los reportes, el hombre cayó repentinamente al suelo mientras Trump se encontraba a pocos metros. El mandatario se levantó de su asiento y observó la situación, pero tras unos segundos volvió su atención hacia las cámaras, que comenzaron a ser retiradas del lugar.

Minutos después, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que "la unidad médica de la Casa Blanca actuó rápidamente, y el caballero está bien. La conferencia de prensa se reanudará en breve".

Tras el incidente, la conferencia continuó con el anuncio de un acuerdo entre el gobierno estadounidense y diversas farmacéuticas para reducir los precios de los medicamentos GLP-1, utilizados para bajar de peso. La medida busca ampliar el acceso a estos tratamientos, especialmente entre personas mayores de 65 años y con bajos recursos, tras los recientes recortes al programa Medicaid.