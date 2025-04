Trump asegura que no necesitan autos de México y Canadá

En la celebración de los 100 días de gobierno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su nación no necesita de los autos que son fabricados en Canadá y México, afirmando que su nación puede producir los autos necesarios.

Trump señaló que busca que la producción de autos debe de regresar a los Estados Unidos para impulsar la industria americana.

"No necesitamos los autos de afuera cuando dijeron: ´señor, queremos enviarle muchos coches´, dije que realmente no queremos sus automóviles. Realmente no queremos. Queremos fabricar nuestros propios autos, eso incluye Canadá, eso incluye a México, que han tomado una enrome cantidad de nuestro negocio", expresó.

"México está tomando el 32 por ciento, tomaron el 32% de nuestra producción de automóviles. No queremos que tengan eso. No lo queremos ¿por qué subsidiamos a Canadá con 200 mil millones de dólares al año? ¿Por qué subsidiamos a México con 300 mil millones de dólares al año? No hay razón para ello. Me enorgullece ser el presidente de los trabajadores y no el presidente de los subcontratistas", dijo en su discurso.

El clúster automotriz de México, es una de las zonas más avanzadas en la producción de automóviles, mudar estas producciones a Estados Unidos sería un largo proceso que tardaría años, pues además de la infraestructura necesaria, se necesitan trabajadores formados.