Tragedia en Nueva York: Dos hombres fallecen en sótanos inundados

Dos hombres perdieron la vida en incidentes separados en Nueva York tras quedar atrapados en sótanos que se inundaron rápidamente debido a una tormenta histórica que azotó la ciudad, informaron autoridades este viernes, 31 de octubre.

Las lluvias torrenciales, que el alcalde Eric Adams calificó como un evento de precipitación "récord" —la mayor parte cayendo en tan solo diez minutos—, provocaron caos en el transporte público, inundaron calles y desataron una serie de rescates de emergencia a lo largo de la metrópolis.

Detalles de las Víctimas y Ubicaciones

Las muertes resaltan el peligro latente que representan las viviendas bajo el nivel del suelo y los sótanos durante episodios de inundaciones repentinas, una advertencia que las autoridades municipales han emitido constantemente.

Un hombre de 39 años fue rescatado por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) de un sótano inundado en Brooklyn. Fue trasladado a un hospital, donde lamentablemente falleció.

Otro hombre de 43 años fue encontrado muerto por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) dentro de una sala de calderas también inundada, pero en el distrito de Manhattan.

Alerta Meteorológica Continúa y Preocupación por Halloween

La tragedia ocurre mientras el Servicio Meteorológico Nacional de Nueva York mantiene un aviso de viento para la región que se extiende hasta la noche del viernes y las primeras horas del sábado 1 de noviembre.

Se esperan ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en el noreste de Nueva Jersey, el valle del Bajo Hudson, la ciudad de Nueva York, Long Island y el sur de Connecticut. Las autoridades han instado a la población a extremar la precaución, especialmente a quienes planean celebrar Halloween, ya que los fuertes vientos podrían derribar ramas de árboles, dispersar decoraciones y causar cortes de luz.

El alcalde Adams ha enfatizado la seriedad de estas tormentas atípicas, que evidencian la vulnerabilidad de la infraestructura de la ciudad ante eventos climáticos extremos. Las víctimas de esta inundación se suman a las trágicas consecuencias de vivir o trabajar en áreas propensas a ser invadidas por el agua en cuestión de minutos.