Trump plantea cambio de régimen en Irán tras bombardeos en Irán

Por medio de sus redes sociales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no descartó la posibilidad de un cambio de régimen en Irán, esto tras los bombardeos en contra de Irán, que buscaban destruir una serie de búnker de refinación para la creación de armas nucleares.

Trump señaló que es necesario un cambio de régimen para poder "hacer Irán grande de nuevo" (Make Iran Great Again), una frase que el mandatario ha usado a lo largo de su carrera política.

"No es políticamente correcto usar el término ´cambio de régimen´, pero si el actual régimen iraní no puede HACER IRÁN GRANDE DE NUEVO, ¿por qué no habría un cambio de régimen?", escribió en su plataforma Truth Social.

A pesar de las declaraciones del presidente Trump, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que los ataques en contra de Irán no tenían el objetivo de cambio de régimen, sino de destruir el programa nuclear iraní.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que Estados Unidos no planea nuevas operaciones militares e invitó a Teherán a sentarse a negociar un acuerdo que ponga fin a su enriquecimiento de uranio.