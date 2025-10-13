Trump proclama el fin de la guerra en Gaza y promete "un nuevo Oriente Medio"

En una jornada que podría marcar un punto de inflexión en la historia de la región, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el fin de la guerra en Gaza, asegurando que comienza una nueva etapa para Oriente Medio. Durante un discurso ante el Knesset, el Legislativo israelí, y frente al primer ministro Benjamin Netanyahu, Trump fue enfático: "La guerra ha terminado, ¿OK?"

El mandatario norteamericano calificó este momento como el cierre de un ciclo de violencia y el inicio de una era de paz y reconciliación. "Este no es solo el fin de una guerra. Es el fin de la era del terror y la muerte, y el comienzo de la era de la fe, la esperanza y la fe en Dios", expresó ante un auditorio que lo ovacionó.

Sin embargo, sus declaraciones contrastan con la postura del primer ministro israelí. Netanyahu ha señalado que el cese al fuego no significa el fin del enfrentamiento con Hamás, sino el inicio de una nueva fase enfocada en la reconstrucción y el futuro político de Gaza. Recalcó que aún hay desafíos por delante y no considera que la lucha esté resuelta.

En medio de estos anuncios, medios internacionales confirmaron que Hamás ha liberado a los 20 rehenes israelíes que mantenía con vida desde hace dos años. Los cautivos fueron entregados a la Cruz Roja y posteriormente reunidos con sus familias. Además, el grupo ha comenzado la devolución de los cuerpos de los rehenes que fallecieron durante el cautiverio.

El acuerdo de cese al fuego será firmado en Egipto, aunque Netanyahu, quien inicialmente iba a asistir, canceló su participación a último momento. El pacto será formalizado entre Trump, representantes de Hamás y otros actores mediadores.

Durante los actos oficiales, Netanyahu calificó a Trump como "el más grande amigo que Israel haya tenido".

Queda por ver si este momento marcará un verdadero cambio en la región o si, como algunos temen, será solo un capítulo más en un conflicto aún sin resolver.