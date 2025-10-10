Trump anuncia medida comercial: arancel del 100% a China

Donald Trump anuncia arancel del 100% de Estados Unidos a China desde el 1 de noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un arancel del 100% a China a partir del próximo 1 de noviembre. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció una dura medida comercial en contra de China que se pondrá en marcha a partir del próximo 1 de noviembre.

Fue por medio de un mensaje que compartió en su red social, Truth Social, que Donald Trump acusó que "China ha adoptado una postura extremadamente agresiva en materia comercial".

