USS Gerald Ford sufre incendio mientras apoya operaciones en Irán

Un avión cisterna KC-135 de Estados Unidos sufrió este jueves un accidente y se estrelló en el oeste de Irak mientras apoyaba a la ofensiva contra Irán.

El Comando Central del Ejército estadounidense informó en un comunicado que las labores de rescate continúan, pero no ofreció cifras del número de tripulantes en la aeronave.

El Pentágono subrayó que el accidente se produjo 'en espacio aéreo aliado' y que 'no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo'. Según la nota, dos aeronaves estuvieron involucradas en el suceso, en el que una se estrelló y la otra logró aterrizar sin problemas.

Detalles confirmados

El avión cisterna es la cuarta aeronave reconocida públicamente que se estrella en el marco de las operaciones militares estadounidenses contra Irán. La semana pasada, el ejército confirmó que tres aviones de combate estadounidenses fueron derivados por error por fuego amigo kuwaití.

Incidente en el USS Gerald Ford

Este mismo jueves, el portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de la flota estadounidense y que ofrece apoyo a la guerra de Irán desde el mar Rojo, sufrió un incendio que causó heridas a dos tripulantes.