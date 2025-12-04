Rusia bloquea acceso a Roblox por contenido inapropiado

Rusia ha bloqueado el acceso a la plataforma de videojuegos y creación de mundos virtuales estadounidense Roblox, acusándola de presunta distribución de material extremista y propaganda LGBT.

La medida fue dada a conocer por la agencia Reuters, señalando que el organismo de control de las comunicaciones ruso, Roskomnadzor, acusó a la plataforma de estar "plagada de contenidos inapropiados que pueden afectar negativamente al desarrollo espiritual y moral de los niños".

Acciones de Roskomnadzor contra plataformas extranjeras

Aunque Roblox Corp no ha respondido a la notificación, la plataforma ha enfrentado problemas similares en otros países. Por ejemplo, Irak y Turquía también cerraron el acceso a la plataforma, considerándola una fuente de riesgos para los menores de edad.

En México, Roblox ha sido tema de conversación en meses recientes debido a casos de desapariciones de menores que, antes de huir, tuvieron contacto con usuarios de la plataforma acusados de ser depredadores sexuales.

Impacto del bloqueo de Roblox en la comunidad infantil

Roskomnadzor es la institución ejecutiva rusa responsable de restringir el acceso a varios medios de comunicación y plataformas tecnológicas occidentales que considera que infringen la legislación rusa, incluyendo:

- Facebook e Instagram (de Meta): Bloqueadas desde marzo de 2022 y consideradas organizaciones extremistas en Rusia.

- Twitter/X: Ha sido objeto de bloqueos y restricciones severas.

- Duolingo: Bloqueada previamente por contenidos LGBT.

- WhatsApp: Ha enfrentado limitaciones en llamadas por negarse a compartir información con las fuerzas de seguridad.

La plataforma Roblox ha defendido en su sitio web su compromiso con la seguridad de los usuarios, mencionando el uso de herramientas de inteligencia artificial, equipos de moderación y la colaboración con expertos en seguridad infantil.