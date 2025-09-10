Trump exige pena de muerte para asesino de joven ucraniana en Charlotte

Washington, EE.UU. – El presidente Donald Trump pidió públicamente que se aplique la pena capital al responsable del asesinato de una joven ucraniana en Charlotte, Carolina del Norte, ocurrido en agosto. El mandatario calificó el crimen como brutal y afirmó que el acusado debe recibir un juicio rápido y ser condenado a muerte sin excepción.

La víctima, Irina Zarutska, fue apuñalada en el cuello por un hombre identificado como Decarlos Brown mientras viajaba en tren el pasado 22 de agosto. La joven murió desangrada ante la aparente inacción de otros pasajeros, según trascendió en medios locales.

A través de un mensaje en su red social Truth Social, Trump expresó su indignación: "El ANIMAL que mató tan violentamente a la hermosa joven de Ucrania [...] debe recibir un juicio ´rápido´ [...] y ser sentenciado ÚNICAMENTE con la PENA DE MUERTE".

En un video difundido por la Casa Blanca a través de la plataforma X, el presidente fue más allá, al llamar a su gobierno a adoptar una postura inflexible ante el crimen. "Tenemos que ser despiadados como ellos. Es lo único que entienden", afirmó, reiterando su enfoque de mano dura frente a la delincuencia.

Esta semana, el Departamento de Justicia presentó cargos federales contra Brown en el Tribunal del Distrito Oeste de Carolina del Norte. La acusación podría llevarlo a enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte, en paralelo con los cargos estatales por asesinato en primer grado. Aunque Carolina del Norte contempla la pena capital, en el estado no se han realizado ejecuciones desde 2006 debido a una moratoria de facto.