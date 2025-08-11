Trump despliega Guardia Nacional en Washington D.C. y ordena expulsar a personas sin hogar

En una controvertida conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y la expulsión "inmediata" de las personas sin hogar de las calles. La medida se da bajo una declaratoria oficial de emergencia de seguridad pública, a pesar de que los datos oficiales muestran una disminución de la criminalidad en la capital.

Trump argumentó que Washington D.C. se ha convertido en "una de las ciudades más peligrosas del país" y afirmó que los niveles de homicidios, robos y secuestros de autos han aumentado. "Nadie quiere ser asaltado, violado, tiroteado y asesinado", declaró, justificando su decisión de tomar el control del Departamento de Policía Metropolitana (MPD), que ahora estará a cargo de la fiscal general Pam Bondi.

Sin embargo, registros de la propia policía local contradicen las afirmaciones del presidente. Según las estadísticas, en lo que va de 2025, los delitos en la ciudad han bajado un 7%, los delitos violentos se han reducido un 26%, y los homicidios han descendido un 12% en comparación con el año anterior, que sí había registrado un repunte.

Antes del anuncio de Trump, la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, criticó la medida y rechazó que exista una nueva ola de criminalidad: "No estamos experimentando un repunte de la delincuencia".

Entre las acciones anunciadas por Trump se incluyen:

Asumir el control federal de la policía de la ciudad

Aumentar la presencia del FBI y otros cuerpos de seguridad

Expulsar bandas criminales

"Eliminar barrios marginales" de personas sin hogar

Trump también arremetió contra jóvenes que, según dijo, forman "caravanas" y "escupen en la cara a la policía". Afirmó que es necesario aplicar "medidas drásticas" para recuperar el control de la capital.

Según datos de Community Partnership, organización que trabaja con personas sin hogar en la ciudad, actualmente hay unas 3,782 personas sin hogar en Washington D.C., de las cuales alrededor de 800 viven en la calle, mientras que el resto permanece en albergues o viviendas temporales.

La intervención federal se ampara en la Ley de Autonomía de 1973, que permite al presidente asumir el control de la policía en situaciones de emergencia. No obstante, solo puede hacerlo por 48 horas sin aprobación del Congreso, y el control no puede extenderse más allá de 30 días, incluso con notificación previa.

La periodista de la BBC, Nomia Iqbal, destacó la ironía de este anuncio, recordando que Trump fue duramente criticado por no desplegar a la Guardia Nacional el 6 de enero de 2021, durante el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores.