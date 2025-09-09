Taylor Budowich descarta firma de carta a Epstein como atribuible a Trump

´Es un tema terminado´, Trump evita aclarar si escribió carta a Epstein; ¿Qué dice?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este martes aclarar si es el autor de una carta con contenido lascivo que supuestamente envió en 2003 al delincuente sexual Jeffrey Epstein en su cumpleaños 50: "Es un tema terminado", dijo.

"No comento sobre algo que es un tema terminado", declaró el mandatario en una llamada telefónica a la cadena NBC News. "Ya he dado todos los comentarios al equipo. Es un asunto cerrado", añadió Trump.

El mandatario fue abordado sobre el tema después de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EU hiciera pública este lunes la imagen de la carta, cuya existencia ya había sido reportada por el diario The Wall Street Journal.

La que se le atribuye a Trump es una carta con un texto que recoge una conversación ficticia entre Trump y Epstein, rodeado por el dibujo de la silueta de una mujer desnuda e incluye una firma manuscrita con el nombre "Donald", muy similar a la rúbrica del presidente estadounidense.

Trump ya negó rotundamente que él sea el autor de esa misiva, al argumentar que él no sabe dibujar.

Tras hacerse pública la epístola, el vicejefe de gabinete del gobierno, Taylor Budowich, descartó que la firma de la carta al magnate, declarado culpable en 2008 de prostitución de menores, fuera del mandatario, comparándolo con imágenes de sus rúbricas más recientes.