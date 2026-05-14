Trump y Xi acuerdan mantener abierto el estrecho de Ormuz: rechazo a armas nucleares

Donald Trump y Xi Jinping habrían llegado a un acuerdo para mantener abierto el estrecho de Ormuz, considerado una ruta clave para el flujo global de energía, así como para evitar su militarización y oponerse al desarrollo de armas nucleares por parte de Irán, de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca tras su reunión.

Un funcionario estadounidense señaló que ambos líderes coincidieron en la importancia de garantizar el libre tránsito en el estrecho y en rechazar cualquier intento de restringir o controlar su uso con fines estratégicos o económicos. Xi, además, habría expresado la postura de China en contra de la militarización de la zona y manifestó interés en ampliar la compra de petróleo estadounidense.

Temas abordados en la reunión

El encuentro también abordó otros temas como la cooperación económica y la situación en Oriente Medio, así como la reducción del tráfico de precursores de fentanilo hacia Norteamérica.

Contexto regional y tensiones

El comunicado no hizo referencia al tema de Taiwán, aunque autoridades chinas habían señalado previamente su relevancia en la agenda bilateral. Mientras tanto, el contexto regional sigue marcado por tensiones y un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.