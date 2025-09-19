Donald Trump amenaza con quitar licencias a televisoras críticas

Donald Trump amenaza con quitar licencias a televisoras que lo critiquen

Donald Trump irá contra cualquier televisora estadounidense que lo critique. El presidente Donald Trump amenazó con quitar licencias de emisión a televisoras y canales que lo critiquen.

Esto luego de haber suspendido el programa de Jimmy Kimmel en ABC; estos son los detalles.

"Leí en alguna parte que los canales estaban en un 97 % en mi contra. Un 97 % negativo. Y, sin embargo, gané fácilmente en los siete estados clave. Si están un 97 % en mi contra, solo me dan mala publicidad y tienen una licencia, diría que tal vez deberían quitarles el permiso".

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

A bordo del avión presidencial en su camino de vuelta del Reino Unido, Donald Trump adelantó a los medios que le quitará los permisos a las televisoras de Estados Unidos que lo critiquen.