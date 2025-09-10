Estas fueron las últimas palabras de Charlie Kirk

Orem, Utah, 10 de septiembre de 2025 (ABC Noticias) — El activista conservador Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y aliado cercano de Donald Trump, pronunció sus últimas palabras aproximadamente 20 minutos después de iniciado un evento en la Universidad Utah Valley (UVU), cuando respondía a una pregunta sobre tiroteos masivos cometidos por personas transgénero.

Un asistente le preguntó: "¿Sabe cuántos tiroteos masivos han habido en los Estados Unidos en los últimos 10 años?". Kirk respondió con una réplica característica de su estilo: "¿Contando o no la violencia de pandillas?", justo en ese momento fue alcanzado por un disparo que le impactó en el cuello, lo que minutos después derivó en su fallecimiento.

El ataque ocurrió alrededor de las 12:10 p.m. (hora local), 180 metros aproximadamente desde un edificio en el campus. Aunque inicialmente se reportó la detención de un sospechoso, la universidad aclaró después que esa persona no era el atacante real.

El incidente, parte de su gira "American Comeback Tour", ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas poco después de abordar la temática de violencia armada. Testigos relataron que el impacto fue repentino y causó pánico entre los asistentes.

Personalidades de todo el espectro político condenaron el ataque como un acto de violencia política inaceptable. El expresidente Donald Trump, a través de Truth Social, calificó a Kirk como una figura "legendaria" y ordenó el uso de banderas a media asta en su honor hasta el domingo siguiente. Otros como Gavin Newsom, Gabrielle Giffords, y J.D. Vance también manifestaron rechazo unánime ante la tragedia y urgieron a un llamado por la paz política