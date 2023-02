Universitarias racistas roban y agreden a migrante vendedor de hot dogs

El racismo es un mal que continúa vigente en nuestros días y lamentablemente no es raro encontrarse casos indignantes de abuso en contra de algunos sectores poblacionales. Así fue el caso de un hombre que vende hotdogs en la calle y fue increpado en una manera racista por un grupo de mujeres jóvenes.

En TikTok se viralizó el video de cuatro mujeres al parecer en estado de ebriedad y que acuden a un puesto de comida para intentar robar el producto que vendía el hombre encargado, quien a pesar de pedirles que se detengan ellas no dejan de comportarse groseras.

El perfil de carlos_eduardo_espina replicó el video y pidió en la descripción de éste que se hiciera justicia para el afectado. "Grupo de chicas le roban e insultan a un vendedor ambulante en San Diego. No está bien y exigimos que se haga justicia".

En el video una de las mujeres le dice de manera prepotente y racista al hombre que no debe cobrarle nada porque de lo contrario habría consecuencias, así que invita a sus amigas para que tomen una pieza de alimento. "Si me cobras te voy a jod... todo, ¿me entiendes? Todos tomen un hotdog"

El inmigrante intenta mantener la calma y que la situación no se salga de control pues el grupo de jóvenes no paraba de tomar su mercancía e incluso les pide que dejen de tocar la comida. "Por favor no toquen mis productos".

Finalmente las mujeres no dejan de reír y tocar la comida, una incluso toma un pedazo de carne y se lo come, luego intentan robar pan y el despachador las ahuyenta con la mano, pero otra de las chicas le avienta un pedazo de pan.

El tiktoker pidió a las autoridades dar con el paradero de estas mujeres, ya que era un delito robar, amenazar y emitir conductas racistas y destacó que el hombre no hizo nada para recibir un trato de ese tipo.

"Por favor difundan para que se puedan encontrar a estas chavas en el área de San Diego, que de una manera grotesca se fueron al puesto de un vendedor ambulante y se burlaron de él, le robaron la comida y encima de todo lo insultaron", puntualizó.

Y agregó: "Ellas creen que porque son blanquitas y tienen billete pueden hacer lo que quieran con este trabajador ambulante, inmigrante, humilde que está haciendo lo posible para ganarse la vida pero eso no está bien así que espero que las autoridades investiguen, las encuentren y se haga justicia. Ya basta del racismo contra los latinos, pero bueno mi gente vamos a unirnos para encontrarlas y asegurarnos que se haga justicia".

Redes reaccionan

Ante el indignante video los internautas pidieron que se hiciera justicia para el hombre que resultó ofendido con las actitudes de las mujeres y condenaron los actos racistas. Esto dijeron:

"Probablemente son así sobrias, quizá un poquito menos que eso".

"Justicia para el señor".

"Dios nunca dejes que pase esto enfrente de mi".

"Pedimos justicia no al rasismo".