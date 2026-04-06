Trump amenaza a Irán con ofensiva militar: Ultimátum de EE.UU.

El mundo contiene la respiración. A solo horas de que venza el ultimátum impuesto por Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha elevado el tono de forma alarmante: aseguró que Irán podría ser "aniquilado en una sola noche", e incluso advirtió que ese escenario podría ocurrir "mañana".

La declaración no es solo retórica. Marca uno de los momentos más críticos en la escalada del conflicto en Medio Oriente, donde la diplomacia parece tambalearse frente a la amenaza de una ofensiva militar masiva.

El ultimátum de EE.UU. a Irán

Un plazo que puede cambiar la historia. El ultimátum fijado por Washington vence este martes por la noche. La exigencia principal: que Irán permita nuevamente el tránsito por el estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde circula una quinta parte del petróleo mundial.

Trump ha sido claro: si no hay cooperación, Estados Unidos podría lanzar ataques dirigidos contra infraestructura estratégica iraní, como centrales eléctricas y otros puntos críticos.

Aunque Teherán ha presentado propuestas de alto al fuego, el mandatario estadounidense las ha considerado insuficientes, dejando el escenario abierto a una acción militar inmediata.

La escalada del conflicto

Un conflicto que ya está en marcha. La tensión no surge de la nada. En las últimas semanas, los enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel se han intensificado:

- Bombardeos a instalaciones energéticas y militares iraníes

- Ataques contra bases estadounidenses en la región

- Operaciones dirigidas contra altos mandos iraníes

Las cifras de víctimas ya suman miles, mientras la región se convierte en un tablero de guerra cada vez más complejo.

Un mensaje político de Trump

Más que una amenaza: un mensaje político. Las palabras de Trump no solo buscan presionar a Irán, también envían un mensaje al mundo: Estados Unidos está dispuesto a usar todo su poder militar si no se cumplen sus condiciones.

Incluso ha insinuado objetivos más amplios, como el control de recursos energéticos iraníes, lo que añade una dimensión económica al conflicto.

El mundo en vilo

Con la fecha límite encima, la comunidad internacional observa con preocupación. Un acuerdo podría evitar una catástrofe regional... pero un fallo en las negociaciones podría desencadenar una ofensiva de consecuencias impredecibles.

El reloj avanza, y la pregunta es inevitable: ¿habrá diplomacia... o una noche que cambie la historia?