Variante de Ómicron vuelve a disparar contagios en Europa

Justo cuando Estados Unidos ha retomado gran parte de la normalidad gracias a un notable descenso de los casos y hospitalizaciones por Covid-19, Europa suena nuevamente las alarmas: los contagios han vuelto a dispararse ahora que una versión más contagiosa de la variante ómicron, la BA.2, es la predominante.

En países como Finlandia los casos positivos se dispararon en 84% en la última semana y otros como Reino Unido, Austria y Países Bajos han experimentado aumentos en las hospitalizaciones.

A lo largo de la pandemia, los repuntes de contagios en Europa han sido buenos predictores de nuevas olas en EEUU. ¿Se repetirá la historia otra vez? ¿Hay razones para preocuparse?

Qué se sabe de la subvariante BA.2

No se trata de una nueva variante como tal, sino más bien de una versión de la variante ómicron, que fue identificada en noviembre. Su predecesora la BA.1 fue la más común y predominante durante la última ola de contagios, que arrasó por el mundo.

Pero desde 2022, la BA.2 ha ido ganando terreno hasta el punto de ya no ser tan ´sigilosa´ o ´furtiva´, apodos que se le acuñaron inicialmente. Desde febrero es la predominante en el mundo.

Aunque todavía no es el caso en EEUU, esto podría cambiar pronto: según el sistema de monitoreo de los Centros para el Control de Enfermedades pasó del 13% de los casos en la semana que terminó el 5 de marzo, al 23% siete días después.

La explicación: es más transmisible que su predecesora. Según un estudio de la Agencia de Salud de Reino Unido, BA.2, es 80% más contagiosa que la versión de ómicron que ya arrasó en la última ola de contagios durante el invierno en EEUU.

La buena noticia es que la protección que ofrecen las vacunas ante ella es similar a la de la primera versión de ómicron: aunque no es perfecta y no siempre evita el desarrollo de la enfermedad, sí previene en gran parte las hospitalizaciones.

Según estudios de la Agencia de Salud del Reino Unido, tres dosis de la vacuna fueron 69% efectivas contra el covid-19 sintomático causado por la BA.1 y 74% contra el contagio de la BA.2 dos semanas después de administrado el último refuerzo.

Esta eficacia se redujo alrededor del 49% y 56% respectivamente diez semanas después de la última dosis.

Otro punto a favor es que los científicos han determinado que la inmunidad derivada del contagio de la BA.1 evita el contagio con el subtipo BA.2.

¿Causa la subvariante BA.2 una enfermedad más severa?

También se cree que en términos de severidad sigue el mismo patrón de la versión inicial, con la excepción de un estudio hecho en hámsteres en Japón que encontró que la BA.2 causa síntomas más fuertes, pero no se sabe si lo mismo ocurriría con los humanos y análisis del Reino Unido han visto que el riesgo de hospitalización es similar para ambas.

China vuelve a política de 'tolerancia cero' con confinamientos masivos a causa de ómicron

Aunque en términos de letalidad no esté asociada a una mayor tasa de hospitalización, esto no implica que no tenga el potencial de colapsar el sistema sanitario en lugares con bajos índices de vacunación, especialmente al ser tan contagiosa y ahora que las medidas de mitigación se han flexibilizado en Occidente.

Ejemplo de ello lo que está ocurriendo en Hong Kong, que enfrenta su peor ola de contagios en toda la pandemia, con el mayor índice de mortalidad en el mundo, lo que en gran parte se explica por sus cifras de vacunación y reducida inmunidad colectiva al virus.

Allí dos tercios de los mayores de 80 años no estaban vacunados al momento en que ómicron se hizo predominante, advierte en su cuenta de Twitter Scott Gottlieb ex comisionado de la FDA.