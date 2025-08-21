Jorge Rodríguez advierte a extranjeros en Venezuela sobre control fronterizo

CARACAS (AP) — Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, lanzó una advertencia contundente este miércoles dirigida a los extranjeros que intenten ingresar de manera irregular a Venezuela. En un discurso televisado, calificó a quienes crucen la frontera sin autorización como "enemigos de la patria" y señaló: "Aquí se queda: preso o como se quede, pero se queda".

Aunque no detalló los mecanismos de control ni los procesos legales que activará el régimen, Rodríguez aseguró que se tomarán "medidas drásticas" contra quienes incumplan las normativas migratorias del país.

Estas declaraciones ocurren en un contexto de alta tensión regional. Estados Unidos desplegó buques de guerra frente a las costas venezolanas como parte de una operación antidrogas —acusando al gobierno de Maduro de estar vinculado con el Cartel de los Soles— y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

La frase "entra, pero no sale" ha causado alarma entre analistas y organizaciones de derechos humanos, quienes advierten que podría interpretarse como un mensaje de aislamiento extremo e intimidación hacia extranjeros, incluso en casos donde se busca refugio o asilo.