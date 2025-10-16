Helena Moreno se convierte en la primera mujer latina alcaldesa de Nueva Orleans

NUEVA ORLEANS, LA — Helena Moreno, una destacada figura pública de 48 años y ex periodista, cuyo origen se remonta al estado de Veracruz, México, se alzó con una victoria histórica el pasado 12 de octubre al ser electa como la próxima alcaldesa de Nueva Orleans. Moreno no solo rompe barreras, sino que se convierte en la primera migrante mexicana y la primera mujer latina en la historia de la ciudad en ocupar la silla ejecutiva. Este resultado marca un punto de inflexión en la representación política del sur de Estados Unidos y subraya el creciente impacto de la comunidad migrante en las urnas.

La contienda electoral se definió el día de los comicios, donde Helena Moreno obtuvo una mayoría decisiva del 55% de los sufragios, asegurando la victoria sin necesidad de una segunda vuelta. Su plataforma resonó fuertemente entre los votantes, superando a rivales de peso como el senador estatal de Luisiana, Royce Doplessis, quien logró un 22%, y el concejal Olivert Thomas, que capturó el 19% de la votación.

El equipo de campaña de Moreno ha destacado que este triunfo simboliza la creciente influencia y el reconocimiento de la comunidad migrante en la política local. Moreno tomará posesión de su cargo y las riendas de la administración municipal a partir del 1 de enero de 2026.

De Periodista con Emmy a Líder Municipal

Nacida un 30 de septiembre de 1977 en Veracruz, la hoy alcaldesa electa de Nueva Orleans emigró a una edad temprana junto a su familia a los Estados Unidos, estableciéndose en Houston, Texas, donde completó su educación preparatoria. Su formación académica culminó con una licenciatura en Comunicación de la Universidad Metodista del Sur, en Dallas, en 1999.

Antes de incursionar en la política, Helena Moreno desarrolló una brillante y premiada carrera como periodista, incluyendo su paso por la Corporación de Radiodifusión Hearst-Argyle en Nueva Orleans, donde fue titular de noticiero matutino. Su labor más reconocida en esta etapa fue su cobertura del devastador huracán Katrina en 2005, por la que fue galardonada con un premio Emmy local, consolidando su conexión y credibilidad con la ciudadanía de Luisiana.

Trayectoria Política Ascendente

Su compromiso con el servicio público la llevó a postularse por primera vez a un cargo congresional en 2008. A pesar de no ganar en aquella ocasión, su ascenso en la política local ha sido constante y firme. Moreno ha ocupado puestos clave, incluyendo un período como Miembro de la Cámara de Representantes de Luisiana por el distrito 93, donde impulsó legislación relevante.

Más tarde, fue elegida para el Consejo Municipal de Nueva Orleans, llegando a desempeñarse como su presidenta. Esta vasta experiencia administrativa y legislativa la posiciona como una líder con profundo conocimiento de los desafíos que enfrenta la ciudad. El enfoque de su próxima administración se centrará en priorizar la renovación de la infraestructura, fortalecer los servicios de seguridad pública y promover la inclusión para todos los residentes. Su victoria, lograda el 12 de octubre, es un testimonio del camino recorrido por las mujeres latinas en el panorama político estadounidense.