Donald Trump comparte video de IA con Claudia Sheinbaum: tacos en CDMX

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, captó la atención internacional tras compartir un peculiar video generado con Inteligencia Artificial (IA) en su red social, Truth Social. En el clip, el mandatario estadounidense aparece recorriendo diversas partes del mundo y compartiendo un momento con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En uno de los fragmentos más comentados del video, la representación digital de Donald Trump aparece sentada junto a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ambos simulan estar dentro de un restaurante con un diseño que recuerda al icónico Sanborns de Los Azulejos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se les ve comiendo tacos en platos de porcelana blanca y azul.

"Todos aman a Donald Trump"

La secuencia está ambientada con una canción cuya letra asegura de forma insistente que en cualquier lugar del planeta "todos aman a Donald Trump" ("Everywhere I go, they love Donald Donald Trump").

Además de su aparición en México, el video creado con IA muestra al mandatario estadounidense en situaciones surrealistas y representaciones multiculturales alrededor del mundo: Aparece interactuando con multitudes y bailando en escenarios inspirados en Italia, China, India, África y el Medio Oriente. En su paso por Japón, la IA lo caracteriza brevemente como el famoso personaje de anime Naruto.

El clip concluye con Trump bailando en la Luna y frente a una Casa Blanca modificada. Este video surge en un momento donde las interacciones y declaraciones entre ambos mandatarios han estado bajo la lupa de los medios, tras recientes llamadas telefónicas de carácter bilateral enfocadas en temas de comercio y seguridad. Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido ninguna declaración respecto al uso de la imagen de la mandataria en este clip satírico.