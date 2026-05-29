Rescatistas buscan a cuatro escaladores caídos en Denali, Alaska

Una intensa operación de rescate permanece activa en Alaska luego de que cuatro escaladores sufrieran una caída en el monte McKinley, también conocido como Denali, la montaña más alta de Norteamérica, mientras realizaban un ascenso a más de 5 mil metros de altura.

El accidente fue reportado durante la noche cerca del Paso Denali, una de las zonas más complejas de la ruta hacia la cima, ubicada a unos 5 mil 544 metros sobre el nivel del mar. Hasta el momento, autoridades estadounidenses no han confirmado el estado de salud de los afectados ni la altura exacta desde la que cayeron.

De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, los cuatro montañistas formaban parte de un grupo de siete personas. Tras el incidente, los otros tres integrantes brindaron ayuda inicial a sus compañeros antes de regresar al campamento alto, situado a unos 5 mil 184 metros, donde mantienen comunicación con los guardaparques.

Sin embargo, las labores de rescate se han complicado debido al mal clima. Las autoridades explicaron que las condiciones de nubosidad, viento y escasa visibilidad han impedido el despegue seguro de helicópteros hacia la zona del accidente.

"El incidente sigue en curso. El enfoque principal está en las operaciones de rescate y en la notificación a familiares", señalaron autoridades del parque nacional.

El portavoz del parque, Scott Carr, indicó que las condiciones meteorológicas han cambiado constantemente durante el día, reduciendo las posibilidades de una intervención aérea inmediata. Los rescatistas esperan una ventana de buen clima para intentar llegar al sitio sin poner en riesgo a los equipos de emergencia.

La caída ocurrió en una de las áreas más delicadas de Denali, una montaña que alcanza aproximadamente 6 mil 190 metros de altitud y que es conocida por sus condiciones extremas. La ruta cercana al Paso Denali ha registrado históricamente accidentes graves y muertes, principalmente debido a caídas en pendientes pronunciadas.

Aunque los guardaparques y guías instalan anclajes de nieve para reforzar la seguridad de los escaladores, las autoridades no han determinado si el accidente estuvo relacionado con una falla en el equipo, las condiciones climáticas o un error técnico.

El caso ocurre en plena temporada de ascenso, cuando cientos de montañistas intentan alcanzar la cima de Denali, considerada una de las montañas más desafiantes del continente por su altitud, el frío extremo y los cambios repentinos del clima.

Por ahora, siguen sin confirmarse las identidades y nacionalidades de los cuatro escaladores, así como la gravedad de sus lesiones. Las autoridades mantienen activa la operación y esperan que el clima permita reanudar el rescate en las próximas horas.